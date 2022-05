Schopfheim Junge Bäume für den Klimaschutz

Den Platz der Eschen am Waldrand beim Hundesportverein nehme jetzt eine vielseitige Bepflanzung mit Elsbeeren, Vogelkirschen, Feldahorn und weiteren Baumarten ein.

„Die jungen Bäume werden bald einen wichtigen Beitrag für das Stadtklima leisten“, freut sich Bürgermeister Dirk Harscher, „außerdem schaffen wir hier ein buntes Biotop für Bienen, Insekten und Vögel.“

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Magnetic besteht seit 2019 und ist Teil der Nachhaltigkeitsinitiative des Unternehmens.

Kooperation seit 2019

Hervorgegangen sei die Kooperation aus dem Wunsch, für CO2-Emissionen aus den Flugreisen der Mitarbeiter einen Ausgleich zu schaffen, heißt es weiter. Wegen Corona blieben die Flugzeuge zwar am Boden, dennoch stellt Magnetic der Stadt pro Jahr 15 000 Euro für Aufforstungsmaßnahmen zur Verfügung. 2019 konnte der Forst damit auf Gemarkung Gersbach 1000 Douglasien pflanzen, 2020 flossen die Mittel in die Anschaffung der Kugelahornbäumchen in der Scheffelstraße und in die Pflanzung von 2700 Douglasien, Vogelkirschen und Elsbeeren im Gewann Seehölzle beim Eichener See und am Langenbühlweg.

Die Beschäftigten des Stadtwaldes und der Revierleiter kontrollieren diese Flächen regelmäßig. Die Setzlinge sind trotz des trockenen Sommers gut angewachsen und entwickeln sich gut. Lediglich bei den Douglasien im Kreuzboden könne es witterungsbedingt eventuell zu Ausfällen kommen, es sei abzuwarten, ob sich die Pflanzen noch erholen, heißt es.

Hüllen für Nachwuchs

Bei den Laubbäuen im Seehölzle war im Frühjahr 2021 massiver Verbiss durch Hasen und Rehe zu verzeichnen. Hier haben die Jagdpächter Wuchshüllen aufgestellt, mittlerweile haben sich die jungen Bäume erholt und sind über die Hüllen herausgewachsen.

Magnetic-Geschäftsführer Arno Steiner blickt zufrieden auf die vergangenen drei Jahre zurück: „Wir sind froh, mit der Stadt einen so kompetenten Projektpartner an der Seite zu haben. So können wir uns gleichzeitig lokal und global für das Klima einsetzen.“