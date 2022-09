Schopfheim Jungen Sporttalenten den Weg geebnet

Schon in sehr jungen Jahren hatte Hans-Georg Kolodziej beim Freiburger FC mit dem Badminton-Spiel begonnen. Bis in nationale Spielklassen war er aktiv, kam dann 1978 als Referendar an die Dr. Max-Metzger-Schule in Schopfheim und blieb an dieser Schule bis zum aus gesundheitlichen Gründen notwendigen Eintritt in den Ruhestand vor zehn Jahren tätig. „Ich habe 34 schöne Jahre an der Dr. Max-Metzger-Schule verbringen dürfen, war zuletzt Konrektor und in all den Jahren und Jahrzehnten stark im Schulsport engagiert“, blickt der Jubilar zurück.

Kindern und Jugendlichen die Lust an der Bewegung, am Sport in Gemeinschaft zu vermitteln, sei ihm stets Herzensanliegen gewesen. Aus dem Engagement im Schulsport entwickelte sich auch das „Heranziehen“ von vielen Talenten im Badmintonsport.