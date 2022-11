Schopfheim „Kaltes Herz“ berührt tief

„Die Inspirationen fliegen einem um die Ohren“, tat Mertens kund, auf acht Leitmotive hinweisend, die das Treiben des klugen Zwergs beschreiben. Zudem sind Wünsche der Musiker eingeflossen, etwa Beharrlichkeit und das Miteinander.

All diese Komponenten enthielt das 15-minütige sinfonische Werk, bei dem einem die Wucht der Klänge schier überwältigte. Das Stück beeindruckte mit enormer Aussagekraft, das musikalisch jede erdenkliche Nuance der Figur erschloss. Oder anders ausgedrückt: Jede Minute war tief gesättigt von emotionalen Botschaften. Es fehlte an keiner Facette, sei es hinsichtlich des Tempos, der Abwechslung oder des Anspruchs überhaupt.

Für das Orchester war es hörbar ein Kraftakt, der mit einem brillantem Crescendo endete – belohnt vom Meister mit dem Fazit: „Was ein Orchester! Wunderbar! Ich bin stolz auf euch.“

Seinen Hang zur Komik tobte Mertens an einem weiteren „Männle“ aus: „Bam Bam“, Sohn der Geröllheimers aus dem Trickfilm-Klassiker „Flintstones“ war titelgebende Figur für den lebhaften Swing, der zum Schluss dafür sorgte, dass es das Publikum fast aus den Sesseln riss. In ihren Soli glänzten Elmar Straßburger am Saxophon und Dominik Hoyer am Schlagzeug.

Das Können der Fahrnauer spiegelte sich auch in Merstens Liebeserklärung an Sardinien und in seinem Ausflug in die Romantik. Den Menschen in der Ukraine schließlich war die „Suite Française“ von Darous Milhaud gewidmet, die 1946 erschien und die Kriegserlebnisse verarbeitete.