Schopfheim: Kammermusik unterm Kirchendach

Schwerpunkt Kammermusik

Strouken hat in ihrem Geburtsland, den Niederlanden, Cello studiert und sich in Deutschland, England und den USA weitergebildet. In der Kammermusik ist die Cellistin zu Hause. Daher war es ihr von Beginn an ein Anliegen, diese Musik für eine kleinere Besetzung nach Schopfheim zu holen, schildert sie im Gespräch mit unserer Zeitung. In diesem Sinne ist es ihr ein Anliegen, jedes Jahr sechs qualitativ hochwertige Konzerte in die kleine Eichener Kirche zu holen, der die 64-jährige Musikerin eine „sehr gute Akustik“ attestiert.

Besondere Atmosphäre

Bei der Suche nach passenden Formationen sind die guten Kontakte zu zahlreichen Musikerkollegen hilfreich, die sie sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Dabei legt sie großen Wert darauf, dass die Gastmusiker alle einen Bezug zur Region haben. „Es gibt viele begabte Kollegen rund um Schopfheim“, sagt Strouken. „Die Musiker kommen sehr gerne, da mittlerweile bekannt ist, dass die Atmosphäre in Eichen sehr schön ist“, fügt sie hinzu.