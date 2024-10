Schopfheim: Karussell-Debatte kreiselt weiter

Was nun aber das eine mit dem anderen zu tun hat, und warum also das unabsehbare Baustellengeschehen auf einem einzelnen Grundstück die komplette Planung für ein zeitlich wie räumlich klar definiertes Marktereignis auf die lange Bank verbannen soll – darum gab es auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Scharmützel zwischen Weißenberger und Cornelia Claßen, im Rathaus für das Thema zuständig: Während die Marktchefin die grassierende Unsicherheit im Sachen Uehlin-Areal als quasi selbsterklärendes Argument ins Feld führte („Wir wissen nicht, was da wann kommt. Deshalb macht eine Planung keinen Sinn“), verwies Weißenberger darauf, dass die entscheidenden Eckpunkte doch relativ klar und unverrückbar sind: „Wir wissen, wo das Uehlin-Haus gebaut wird, wir wissen, wo die Hauptstraße lang führt und wir wissen sogar, wo der Kronenbrunnen steht. Worauf also warten?“