Schopfheim „Kasperletheater“ bei der K-Frage

In Leimgrubers Augen wäre diese „Ego-Show“ zu verhindern gewesen. Obwohl Vorsitzender der größeren Partei, hätte Armin Laschet in seinen Augen „Größe zeigen“ und Markus Söder den Vortritt lassen müssen. Denn dieser habe offenbar doch die „besseren Chancen“, die Wahl für die CDU/CSU zu gewinnen. Leimgruber glaubt, dass dies auch weite Teile seiner eigenen Partei so sehen.

Für eine Mitgliederbefragung sei es zu spät, meint er und hofft, dass „ dieses Kasperletheater bald vorbei ist.“ Ihm persönlich sei es nicht so wichtig, wer Kanzlerkandidat wird, sondern dass „wir den Kanzler stellen“.

Thomas Kuri wäre es eigentlich am liebsten, wenn Angela Merkel noch einmal antreten würde. Aber weil das nicht in Frage kommt, ist für ihn Armin Laschet der „richtige Mann“. Der NRW-Ministerpräsident sei vielleicht „kein Mann der lauten Töne“, dafür aber den Aufgaben eines Kanzlers gewachsen, sagt der CDU-Stadtrat.

Bei der K-Frage dürfe man die Umfragewerte zwar nicht ignorieren. Aber für Kuri bieten Meinungsumfragen nur eine „Momentaufnahme“.

Er gibt auch zu bedenken, dass ein Kandidat aus Bayern jenseits nördlich des so genannten Weißwurst-Äquators nicht mehrheitsfähig sei. Das hätten schon Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber zu spüren bekommen.

Kurzen Prozess macht Heidi Malnati. „Ich persönlich bin für Söder“, erklärt die CDU-Stadträtin. Natürlich wäre ein Kanzlerkandidat aus den Reihen der CSU für den eben erst gewählten CDU-Vorsitzenden Armin Laschet ein „Armutszeugnis“, meint sie. Aber: „Die Basis schreit nach Söder“, glaubt Heidi Malnati felsenfest.

Es ärgert sie denn auch kolossal, dass der Parteivorstand allein eine so wichtige Entscheidung fällen soll. Nach ihrem Dafürhalten müsste die CDU die Statuten ändern, um auch die Mitglieder zu Wort kommen zu lassen. „Es sollte von unten nach oben gehen“, so Heidi Malnati.

Auch Michael Böhler hat einen „klaren Favoriten“ – Markus Söder nämlich. Nur der CSU-Chef sei in Anbetracht des kurzen Wahlkampfs in der Lage, für die Union zu punkten. „Der kann pushen, so wie einst Gerhard Schröder“, glaubt Böhler, Mitglied des CDU-Kreisvorstands.

Er persönlich möge Armin Laschet durchaus, leiste dieser in Nordrhein-Westfalen doch gute Arbeit. Von Haus aus sei der Ministerpräsident indes einer, der Kompromisse sucht. Gerade in solch schwierigen Zeiten wie jetzt sei Markus Söder besser geeignet, für die Union die Kohlen aus dem Feuer zu holen, so Böhler.