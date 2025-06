Schopfheim: Keine Scheibe Wurst mehr für Butzko

Versäumnisse der Autoindustrie

Im zweiten Teil sprach er unter anderem über die Versäumnisse der deutschen Autoindustrie: „Sie haben sich so viel damit beschäftigt, Abgaswerte zu manipulieren“. Die Gefahren des Kapitalismus sind für ihn „relevant für die Spaltung der Gesellschaft“ und sein Älterwerden.

Dass er nun ein weiser alter Mann sei, merke er daran, dass er keine Scheibe Wurst an der Theke mehr bekommt und dass ihm bei seinen Auftritten keine „Blümchen oder Zettel mit Telefonnummern mehr hingeschmissen würden“. Er schilderte, welche Auswirkungen es haben könne, wenn das Übersetzungsprogramm nicht funktioniert und ein ostdeutscher sächselnder Urlauber statt in Porto in Bordeaux lande.

Das Publikum mit rund 40 Zuschauern lachte an vielen Stellen. Butzko sagte nach der Show, dass die Qualität des Publikums so gut gewesen sei, dass man den Eindruck hatte, es seien doppelt so viele Leute da.