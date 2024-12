Schopfheim: Keltische Quellgöttin als Namenspatin

Bezug zum alten Rom

Abnoba, die keltische Quell- und Muttergöttin, personifiziere den Schwarzwald, heißt es darin. Bereits in der römischen Geschichtsschreibung wurde sie von Avienus, Plinius und Tacitus im Zusammenhang mit dem Gebirge „Abnoba mons“, dem Waldgebirge, in dem die Donau entspringt, erwähnt. Auf der Karte germania Magna, von Ptolemäus (etwa 150 n.Chr.) ist das Gebirge Abnoba mons (Schwarzwald) eingezeichnet. Die Römer nahmen Abnoba als Diana Abnoba in ihren Pantheon auf, wie sie es auch mit anderen einheimischen Göttern in eroberten Gebieten taten.

Neue Erkenntnisse

Neuere Ausgrabungen und Studien werfen ein neues Licht auf diese mystische Gottheit, heißt es weiter: Abnoba ist an ihrer Halskette, einer Triskele, zu erkennen. Diese symbolisiert den Kreislauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie Körper, Geist und Seele. Die Triskele steht auch als Symbol der Dreifaltigkeit. Quellen spielten in der keltischen Mythologie eine bedeutsame Rolle, da ohne Wasser kein Leben möglich ist.