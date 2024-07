Schopfheim: Kerstin Ott: Verletzlich und authentisch

Lange Schlangen bildeten sich vor Öffnung der Zugänge zum Marktplatz an der Adolf-Müller-Straße. Die Fans von Kerstin Ott warteten geduldig, um zum Marktplatz vorgelassen zu werden. Die Stadtmusik Schopfheim als Festwirt hatte sich schon in Position gebracht und war in den Versorgungszelten zur Ausgabe von kühlen Getränken und Gegrilltem startklar. Und die Vorbereitungen zahlten sich aus: In Nullkommanichts hatten sich lange Schlangen Wartender gebildet, die sich auf ein kühles Getränk freuten und stetig bedient wurden. DJ Matze von Baden FM als Medienpartner führte locker die Anmoderation, und nach kurzer Zeit zeigten ihm Tausende der Gäste mit den Fingern das Herzzeichen.