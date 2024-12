Schopfheim: Kickplatz: Probleme gehen in die Tiefe

Pfütze an Pfütze

Das größere Problem, das sie vor Augen haben, zeigt sich bei nasser Witterung. Wenn Regen fällt, verwandelt sich der Platz in ein seichtes Feld. Eine Pfütze reiht sich an die andere, wodurch erst – viel deutlicher als es auf den ersten Blick erscheint – ersichtlich wird, wie uneben die Fläche ist. „Die Ursache für die unebene Fläche liegt vermutlich im Untergrund“, erläutert Reif. 2012 wurde der Kunstrasenplatz an der Stelle verlegt, an der vormals ein Hartplatz war. Da die Drainage noch voll funktionsfähig erschien, wurde sie lediglich gespült und blieb liegen.

Wasser sammelt sich an

Ein Teil des Wassers, das den Rasen regelmäßig unterspült, kommt von der Tribüne her. Dies zeigte sich, als die Fluchtlichtanlage erneuert wurde. Beim Aufgraben wurde offenbar, dass sich unter den Stufen Wasser angesammelt hatte. Der damalige Tiefbauamtsleiter habe dem Vorstand die Probleme mit den Worten erklärt, dass es mit dem Unterbau „hinten und vorne nicht stimmt“, so Reda. Bei jedem Regenfall werde der Rasen unterspült und Sand weggeschwemmt. Reif erklärt es mit einem eindrucksvollen Bild: „Es ist wie mit einer Sandburg am Meer. Mit jeder Welle verschwindet mehr und mehr Sand. Die Dynamik nimmt deutlich zu. Wir beobachten, dass es exponentiell schlimmer wird.“ Daher geht das Vorstandsteam derzeit davon aus, dass der Rasen nur noch maximal vier Jahre bespielbar sein wird.