Schopfheim Kinder werden zu Pudelexperten

Früher hatten Pudel eine höhere Fernseh-Präsenz. Das lag im Wesentlichen an den Jacob-Sisters, die während sie ein Lied in einer Show trällerten, gelegentlich einen Pudel auf ihrem Arm hielten. Seitdem die Schwestern sich in den Ruhestand verabschiedet haben, sinkt das Interesse an den putzigen Vierbeinern, könnte man meinen. Jedenfalls erzählt Heike Brombacher im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die in Schopfheim beheimatete Bezirksgruppe Hochrhein des Deutschen Pudel Klubs (DPK) zu ihren Hochzeiten mal 60 bis 70 Mitglieder gehabt hat.