Schopfheim Kinderarzt für mehrere Generationen

Schopfheim . Trauer um eine Schopfheimer Institution: Stefan Poloczek ist tot. Der frühere Kinderarzt starb am vergangenen Sonntag nach einem tragischen Unfall im Alter von 91 Jahren.

30 Jahre lang praktizierte der gebürtige Oberschlesier als Kinderarzt in der Karlstraße und behandelte dabei mehrere Generationen von kleinen Schopfheimern. Er selbst wollte nie Apparatemediziner sein, sondern Hausarzt im wahrsten Sinne des Wortes. „Wichtig war mir immer, den Menschen zu sehen“, erklärte er, als er vor gut 20 Jahren seine Praxis an einen Jüngeren übergab.

Dabei hatte Poloczek, der während der Nazizeit und im Krieg seine Familie und seine Heimat verlor, eine breite medizinische Fachausbildung absolviert, bevor er 1967 seine Kinderarztpraxis eröffnete. Von 1957 bis 1961 arbeitete er am städtischen Krankenhaus als Assistenzarzt in der Chirurgie, später als Unfall- und Neurochirurg an der Uniklinik in Freiburg.

Stefan Poloczek engagierte sich in den 80er Jahren als Stadtrat der Freien Wähler in der Kommunalpolitik und trieb in seiner Freizeit leidenschaftlich Sport.