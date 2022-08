Schopfheim King Kongs auf dem Platz

In der Gaudiwertung ging der Sieg an den 1. FC Jungspund, dessen Spieler zum Kicken teilweise als „King Kongs“ verkleidet antraten und dazu den Konkurrenten manchmal auch handgreiflich zu Leibe rückten - ohne dass die Schiedsrichter zu sehr einschritten. Zur Siegerehrung brachten die Jungspunde passend zum Stummfilm-Klassiker ein Empire State Building-Modell mit. Die Verkleidung als „Geisterbekämpfer“ brachte den „Stoppelhopsern“ Platz zwei vor den „Grasnarbeschlurbis“ als „Simpsons on Tour“ und dem „1.FC Ballverlust“ als „Minnions und Gymnastikgirls“.

Gekickt und manchmal auch rugbyartig Handball gespielt wurde außerdem. Die Rekordzahl von zwölf mitwirkenden Teams teilte Turnierchef Helmut Ressel in zwei Vorrunden-Gruppen ein, die „Römer“ und die „Rasselbande“ erreichten das Finale.

Mit einem 2:1-Erfolg trugen sich die „Römer“ einmal mehr in die Siegerliste ein. Mit einem 3:2 im „kleinen Finale“ gegen die „Stoppelhoppser wurden die „Schnurreschlosskicker“ Dritter. Platz fünf ging an die „Jedermänner Gersbach“ vor den „Oberlenkern“, den „Zwei-Takt-Fetzern“, „RB Raitbach“, „Grasnarbeschlurbis“, „1. FC Ballverlust“, „1. FC Jungspund“ und den „Superhelden“.

Junge zeigt Humor

Besonders gut kam an, dass Turniersprecher Helmut Ressel dieses „Feld“ seinem Enkel Ole überließ. Der kleine Mann am Mikrofon begeisterte mit überraschend großem Humor besonders am Finaltag.