Schopfheim Kirche wird zu Kopfhörer-Disco

Daran schloss sich gleich die nächste Idee an: Die Kopfhörer-Disco soll am Wochenende des Städtlifests in Schopfheim stattfinden.

Als man dann bei der Kirche angefragt hat, sei von Vorteil gewesen, dass man für „dezente Veranstaltungen“ bekannt ist und versichern konnte, dass man wertschätzend mit Haus und Einrichtung umgehen wird.

Keine Brüll-Disco

Es wird keine „Brüll-Disco“ werden, bringt es Wehrle auf den Punkt. So erhielt man schon bald das Okay der Kirche und konnte sich an die weitere Planung machen.

Weißes Motto für die Gäste

Man beschloss, einen weiteren Einfall mit der Kopfhörer-Disco zu verbinden: „Es wäre toll, wenn die Besucher hell gekleidet sind“, schildert Wehrle. Das Motto für den Tanzabend lautet: „Night in White Silence“. Aber es gibt keinen Dresscode – weiße Kleidung sei kein „Muss“.

Für die Umsetzung der Idee kooperiert man mit dem Kuturzentrum „Nellie Nashorn“ aus Lörrach, das Technik und Kopfhörer zur Verfügung stellt. Geplant ist, dass drei DJs gleichzeitig Musik „querbeet für alle von jung bis junggeblieben“ auflegen, so Wehrle. Die Besucher erhalten am Eingang einen Kopfhörer, bei dem sie auswählen können, welchem DJ sie gerade zuhören möchten. Da der gewählte Kanal farbig an den Kopfhörern angezeigt wird, kann sogar ein Wettbewerb um die beste Musik unter den DJs entstehen.

Die Kulturinitiative sucht noch Unterstützer, die beispielsweise bei der Ausgabe der Kopfhörer am Eingang helfen. Interessierte können sich per E-Mail an akustik-in-agathen@posteo.de wenden.