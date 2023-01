Aktuell gibt es im Kooperationsraum sechs Pfarr- und 1,5 Diakoniestellen. Durch schrittweise Reduktion und Umwidmung von Pfarr- in Diakoniestellen sollen es zum Ende des Prozesses 2036 vier Pfarr- und zwei Diakoniestellen sein.

In den Schopfheimer Gemeinden stehen hier in unmittelbarer Zukunft Änderungen an: Eine der beiden Pfarrstellen in Schopfheim ist seit längerem vakant und soll 2023 neu ausgeschrieben werden.