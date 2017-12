Schopfheim Kirchenmusik an Weihnachten

Schopfheim . Auch dieses Jahr werden die Gottesdienste in den evangelischen Kirchen musikalisch besonders gestaltet.

In der Feier der Christmette am Sonntag, 24. Dezember, um 22 Uhr erklingt in der Stadtkirche der erste Teil von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, unter anderem mit dem berühmten Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“. Ausführende sind: Theophana Illiewa-Otto (Alt), Karl-Heinz Brandt (Tenor), Eckhard Otto (Bass), das Kantatenorchester Schopfheim und die Kantorei unter Leitung von Christoph Bogon.

Am Montag, 25. Dezember, gestalten um 11 Uhr Dekanin Bärbel Schäfer und Christoph Bogon unter dem Motto „Heute angekommen“ einen theologisch-musikalischen Weihnachtsgottesdienst. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist am Dienstag, 26. Dezember, im Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Fahrnau der Pop- und Gospelchor „Resonance of Life“ unter Leitung von Christoph Bogon zu hören.