Fragen und Wünsche

Kürzlich nun stand Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher auf der Liste der Interview-Partner, teilt die Stadt mit. Kita-Leiterin Julia Diaz und ihr Team besuchten mit den Kindern das Rathaus. Von den kleinen Gästen erhielt Harscher gleich zu Beginn des Besuchs ein Präsent. Allerdings hielt der Besuch auch mit Wünschen nicht hinterm Berg: Ein Fahrzeug für die gemeinsamen Ausflüge wäre „prima“. Anschließend ging es um den Arbeitsalltag des Bürgermeisters. Die Kinder konnten ihre mitgebrachten Fragen stellen: Warum wollte er Bürgermeister werden, was macht er als Bürgermeister am liebsten, wie wird etwas entschieden, was ist „Ihr“ Sternzeichen und „haben Sie schon mal auf Arbeit etwas Lustiges erlebt?“ Ganz selbstbewusst fragten die Kinder auch, wie sie sich denn für die Stadt einbringen und wo sie helfen könnten. Bevor es an die vom Bürgermeisterbüro vorbereiteten Leckereien ging, führte der Hausherr die jüngsten Schopfheimer Bürger ein wenig herum: Gemeinsam winkte man den Marktbesuchern vom Rathausbalkon, sah sich den Ratssaal an und inspizierte das Büro des Bürgermeisters.

Anhand der Gemäldegalerie im Ratssaal bekamen die Kleinen einen Überblick über die ehemals über Schopfheim „Herrschenden“ – und Harscher musste mit den Kindern klären, wo denn in Zukunft einmal sein Bild angebracht werden könnte. Da an den Wänden nicht mehr allzu viel Platz ist, schlug ein Kind vor, man könne doch die bislang freigebliebene Decke verwenden.