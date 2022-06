Eröffnung ist am Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr, in der Stadtkirche. Zu Gast ist Scott Lamlein aus West Hartford (USA), der an beiden Orgeln ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Charles-Marie Widor (5. Symphonie) und amerikanischen Komponisten spielen wird. Scot Lamlein leitet einen Jugendchor sowie einen semiprofessionellen Erwachsenenchor und präsentiert in Gottesdiensten Meisterwerke der Orgel. Er fungiert auch als künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Music at the Red Door“ der Kirche, die jährlich ein Musikerkundungscamp für unterversorgte Kinder im benachbarten Hartford veranstaltet. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Weitere Konzerte