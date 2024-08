Wiesentäler Filmprojekt: Klappe, die Zweite für Mystery-Thriller

Die Geschichte, die Anna Kiefer erzählt, knüpft direkt an die erste Folge an, in der die beiden ungleichen Schwestern in dem fiktiven Schwarzwaldort Walden im Mittelpunkt standen. Dieses Mal taucht mit Larissa Kölsch als Nele noch eine weitere Hauptdarstellerin auf, deren Bruder Mario (Max Milkereit) ebenfalls mitmischt.

Anna Kiefer arbeitet in ihrer Regie wieder mit Flashbacks, also mit Rückblenden, um in Puzzleteilen aufzuschlüsseln, was passiert ist. Eine große engagierte Crew von Filmenthusiasten ist am Set aktiv. Viele kommen aus der Umgebung, andere aus Zürich, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart, sogar aus Köln. Alle reisten gemeinsam zu dieser zweiten Staffel an, sind unter anderem in zwei Ferienwohnungen untergebracht. Es herrscht ein tolles Teamgefühl, wie man beim Dreh spüren kann: ein richtiges „Ferienlager für Film“. 19 Leute sind hinter den Kulissen und den beiden Kameras eingesetzt.

Straffer Zeitplan

Der Zeitplan für die Dreharbeiten ist straff, jeden Tag wird woanders gefilmt, zum Beispiel in der Hanf-Union oder im Wald um Maulburg, aber auch in einer gemieteten möblierten Ferienwohnung in Steinen. Die zweite Folge, die im nächsten Sommer erscheinen soll, bleibt weiter im geheimnisvollen Mystery-Genre. Ein Wunsch von Skaicru ist es, dass auch dieser Film wieder im Scala in Schopfheim auf die große Leinwand kommt.