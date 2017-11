Schopfheim Klassik-Stars spielen

Schopfheim-Fahrnau. Im fünften Konzert der Saison 2017 konzertieren im Rahmen der Fahrnauer Kammermusik-Reihe „Klassik im Krafft-Areal“ am Samstag, 4. November, um 19 Uhr, das international renommierte Vogler Quartett aus Berlin und die ungarisch-schweizerische Pianistin Andrea Kauten. Auf dem Programm stehen von Joseph Haydn das Streichquartett Op. 77 Nr.1 G-Dur, von Dimitri Schostakowitsch das Streichquartett Nr. 11 f-Moll Op. 122 und das Klavierquintett f-Moll von César Franck.

Das seit 1985 in unveränderter Besetzung bestehende Vogler-Quartett ist auf den größten Bühnen der Welt zu Hause. Sein umfangreiches Repertoire der klassischen Quartettliteratur von Haydn bis zu Bartók und der Zweiten Wiener Schule erweitert das Ensemble ständig mit weniger bekannten Werken und mit Uraufführungen. Die Diskographie des Vogler Quartetts enthält eine Reihe hochgelobter Einspielungen. Derzeit entsteht eine Gesamtaufnahme der Dvorák-Quartette.

Neben der Konzerttätigkeit unterrichten die vier Musiker an den Hochschulen in Berlin, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart und Dublin und geben Meisterkurse in Europa und Übersee. Als Nachfolger des Melos-Quartetts hatte das Vogler-Quartett die Professur für Kammermusik an der Musikhochschule in Stuttgart inne.

Anlässlich des 30-jährigen Quartettjubiläums erschien Anfang 2015 im Berenberg Verlag eine umfangreiche Künstlerbiografie mit dem Titel „Eine Welt auf sechzehn Saiten – Gespräche mit dem Vogler Quartett“.

Seit elf Jahren prägt Andrea Kauten als Pianistin und als musikalische Leiterin die durch die Anneliese Benner-Krafft-Stiftung getragene Fahrnauer Kammermusikreihe „Klassik im Krafft-Areal“. n www.klassik-im-krafft-areal.de