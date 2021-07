Schopfheim Holzrock: Kleiner, aber (corona-)sicherer

Das Projekt „Zirkus Zansiba“ aus dem Wiesental ist dieses Jahr mit zwei Theaterstücken dabei. Bei „Sturm aus heiterem Himmel“ ist Spaß für Klein und Groß angesagt, und mit „Cumulus Curiosus“ sehen die Besucher ein akkrobatisches Schauspiel realexistierender Kuriositäten. Eine historische Plakatausstellung zeigt Frauen, die sich gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt haben. Außerdem wird in einem Vortrag über das Thema informiert und diskutiert.

Valentin Moritz liest aus seinem Buch „Kein Held“, in welchem er die Jugend auf dem Land Revue passieren lässt. Am Infozelt gibt es Austausch und Infos zu Awareness und Antifaschismus. Das Holzrock ist teilweise barrierefrei und ein Ort, an dem Inklusion grundsätzlich als Diskriminierungsfreiheit verstanden wird. Die Organisatoren bemühen sich, Unterstützung für Menschen anzubieten, für die der Besuch eines Festivals eine Herausforderung darstellt.

Hinweise in leichter Sprache gibt es auf der Website. Während des Festivals gibt es wie gewohnt ein Awareness-Team, welches sich für einen achtsamen und diskriminierungskritischen Umgang miteinander einsetzt.

Natürlich darf der Holz-Rock nicht zu kurz kommen, und so wurden regionale Künstler geladen: Ray.Jel and The Blackbeards, Amateur Action, Leopold Kraus Wellenkapelle und Krause Glucke Weltverschwörung.

Samstag, 31. Juli, 13 bis 22 Uhr, Sengelenwäldchen Schopfheim. Veranstalter: Verein Subkultur Schopfheim. Karten gibt es bis zum 30. Juli im Vorverkauf unter https://tanteguerilla.com/Holzrock-Open-Air-310721-PDF-Ticket.