Schopfheim Klimaschutz vor der Haustür

Nicht zufällig ist das Programm mit „Klimaschutz vor der Haustür“ überschrieben, wie Delia Kuhnert mitteilt, die als Vertreterin der lokalen Klimaschutzbehörde mit ins Boot geholt wurde. Verbinden sich Bürgerschaft und Klimaschutzbehörde, entstehe eine Win-win-Situation, wie Frank Philipps darlegt. Das setze natürlich gesellschaftliches Engagement voraus. Zwar lege die Politik die Rahmenbedingungen fest, doch jeder Einzelne könne etwas dazu beisteuern, um dem Klimawandel entgegenzutreten.

Dass es allerhöchste Zeit ist, wird manchem vielleicht beim jüngst vorgelegten, besorgniserregenden Waldzustandsbericht deutlich geworden sein. Den Wäldern in Deutschland geht es aufgrund der sich verändernden Umweltbedingungen wie anhaltende Trockenheit und Hitze schlecht; auch die Landwirtschaft leidet. Darüber hinaus sei eine Übersterblichkeit von Menschen, besonders von alten und sehr jungen, in großen Hitzeperioden festzustellen, so wie 2003 (so genannter „Supersommer) und 2018. Extremwetterlagen häufen sich, wie Delia Kuhnert anmerkt. So wie jetzt, als das Wetter innerhalb sehr kurzer Zeit von zweistelligen Minus- auf zweistellige Plusgrade anstieg – auch hier hätten besonders ältere Menschen Kreislaufprobleme.

Es werde von einer „Mediterranisierung“ dieser Gegend gesprochen, so Frank Philipps. Das klinge zuerst einmal verlockend, doch der Klimawandel lege ein solches Tempo an den Tag, das von den Wäldern nicht mehr gestemmt werden könne, so Philipps, der Klimaschutzmanager in Murg ist. Es sei wichtig, diese Erkenntnisse in die Bevölkerung zu tragen.

Der Kurs ist indes keine Energieberatung. Dennoch wird das Thema Energie einsparen eine wichtige Rolle spielen. Ferner könne jeder in den Bereichen Mobilität, Ernährung und Wohnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – ohne den Wohlstand zu stark zu bremsen, wie Frank Philipps versichert. Auf neue Energieträger umzusteigen, sei gut, „wir müssen aber auch Energie einsparen, um die CO2-Emissionen zu senken“. Delia Kuhnert von der Stadt unterstreicht: „Jeder Beitrag zählt.“ Jedes Mal, bei dem man vom Auto aufs Rad umsteige, sei wichtig. Kursteilnehmer können hier auch ihre Erfahrungen austauschen, zum Beispiel nachdem sie eine Weile aufs Auto verzichtet haben.

Das Thema Klimawandel sei oft mit täglichen negativen Nachrichten behaftet, viele Menschen fühlten sich hilflos, so VHS-Leiterin Katrin Nuiro. Aber im Kurs werde vermittelt, dass man etwas machen könne – die Teilnehmer werden ermächtigt, selber Maßnahmen zu ergreifen. Dies sei auch der Ansatz der Bildungseinrichtung, die in diesem Semester die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zum Schwerpunkt erklärt hat.

Diese Bildung soll Menschen zu „zukunftsfähigem Denken und Handeln“ befähigen und es jedem einzelnen ermöglichen, „die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen“. Denn: Nachhaltigkeit habe nicht allein Auswirkungen für die Ökologie, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale Dimension, so Katrin Nuiro, die darauf hinweist, dass die VHS den Aspekt der nachhaltigen Entwicklung schon immer bedient habe.

Kursteilnehmern würden sehr gute Grundlagen vermittelt, bekräftigt die städtische Klimaschutzbeauftragte Delia Kuhnert. Gleichzeitig werde ein lokaler Bezug hergestellt. Möglich sei, so Frank Philipps, dass sich am Ende des Kurses Teilnehmer zusammenschließen und ihre Forderungen zum Beispiel im Gemeinderat einbringen.

Termine: Der Kurs läuft auf jeden Fall. Start ist am 24. März mit dem ersten Online-Termin, danach folgt ein zweiter am 14. April. Der Kurs wird mit planmäßigen Online-Sitzungen am 21. April sowie am 5. und 18. Mai fortgeführt; am 9. Juni findet der Abschlusstermin statt – möglicherweise wie 2020 mit einer Exkursion, bei der Stadtförster Stefan Niefen­thaler den Zustand des Schopfheimer Waldes direkt vor Ort zeigt und erläutert.

Es gibt keine Altersbeschränkung für den Kurs, auch Schüler können teilnehmen. Für jeden Teilnehmer gibt es ein Zertifikat, das auch für Bewerbungen genutzt werden kann.

Anmeldungen sind erforderlich bis eine Woche vor dem Starttermin auf der Homepage der VHS Schopfheim unter www.vhs-schopfheim.de.

Der Kurs kostet 20 Euro und ist ein deutschlandweites Projekt vom Helmholtz-Verband Regionale Klimaveränderungen (Reklim) und dem World Widelife Fund For Nature (WWF). Förderer: Robert-Bosch-Stiftung und die Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH.

Unterstützt wird er durch die Stadt Schopfheim, die VHS Schopfheim, die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) und „Klimafit Hub Süd“ (Ifpro).

Inhalte der Kursabende: Grundlagen des Klimawandels und Einführung in die kommunale Herausforderung, Ursachen des Klimawandels und Klimaschutz auf kommunaler Ebene, Expertendialog mit führenden Klimaforschern (online), „Regionale Folgen des Klimawandels, und was kann ich selbst tun?“, Expertentipps zu Energie, Ernährung und Mobilität sowie „Klimaanpassung – wie geht das?“

Für die Kursteilnahme braucht man ein internetfähiges Endgerät.