Schopfheim: Klingende Architektur im Kirchenschiff

Spielmann Gottes

Die Symmetrieachse zeigte sich auf der Rückseite des Programmblatts als grafische Darstellung einer gotischen Kathedrale vom Portal über Haupt- und Querschiff bis zum Chorraum: eine sichtbare Kreuzform. Dieses kathedrale Gebäude hat Johann Sebastian Bach, der Übervater, in seinem Dritten Teil der Clavier-Übung, der sogenannten „Orgelmesse“, als wahrer Spielmann Gottes mit Musik erfüllt. Und zwar mit einer Folge von kunstvollen Choralvorspielen, Katechismusliedern zu den zehn Geboten und großen „Duetten“, eigentlich zweistimmigen Inventionen, die viel zu wenig bekannt sind. Albert Schweitzer vermutete gar, dass diese sonderbaren Duette „aus Versehen“ in die bedeutende Suitensammlung unter dem Generaltitel „Clavier-Übung“ gelangt seien.

Von Klomp erfuhr man an dem speziellen Themenabend viel über dieses Werk. Eine sehr kundige Analyse, mit kongenialem Blick erfasst und an der norddeutsch disponierten Orgel in einem sehr persönlichen, engagierten Stil umgesetzt. Klomp steigt königlich-festlich ein mit dem großartigen Präludium in Es-Dur und beendet sein Recital mit der imposanten Fuge in der gleichen Tonart. In diesem Zusammenhang konnte der Heidelberger Orgelprofessor gleich die Zahl 3 erklären, die in diesem Werk eine mystische Bedeutung hat, beginnend bei der Tonart Es-Dur mit drei „b“.