Schopfheim Knatternde Motoren und hohe Sprünge

Rechtzeitig schönes Wetter

Wie im Vorjahr hatten die Veranstalter, die Motocross-Sportler und ihre Fans Wetterglück, freute sich am frühen Sonntagmittag der seit über 25 Jahren für den MSC als Rennleiter fungierende Thomas Grässlin: „Die Regenfälle der vergangenen Tage haben dem Gelände letztlich gut getan.“ Der MSC hatte in der vergangenen Woche das Gelände optimiert, einschließlich der Sicherheitsabsperrungen. „Und rechtzeitig zu den Rennläufen passt das Wetter“, so der erfahrene Rennleiter in der Frühlingssonne auf dem „Dossenbacher Ring“.

Von zwei bis vier Räder

Nicht nur Freunde des Seitenwagen-Motocross in den Rennen um die Deutsche Meisterschaft und den nationalen Pokal kamen auf ihre Kosten. Denn es gab auch eine Wertung um Punkte für den Baden-Württemberg-Cup in der Soloklasse und um die Deutsche Meisterschaft für die Quad-Fahrer.