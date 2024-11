Schopfheim: Konzerterleben voll emotionaler Kraft

Es war eine Aufführung, die auf protestantischem Klassizismus fußt und Bezug zur Oratorientradition und dem Kantoreistil nimmt. Kirchenmusikdirektor Bogon lotet die Musik ernst aus, in einer strengen, aber nicht starren Interpretation mit spürbarer Innenspannung. Eine Darstellung, die dem Geist des Werks entspricht und den Zuhörern in der vollbesetzten Stadtkirche am Sonntagabend viel Betroffenheit vermittelte – angefangen bei den Fugen zu Beginn, in denen sich der Chor sehr gut instruiert präsentierte, über die solistischen Sätze bis hin zu dem Schlusssatz im Choralton. Man hörte eine in sich geschlossene Architektur dieser sieben Sätze, die das Drama der menschlichen Existenz einschließt.