Schopfheim Kornelia Jäckh ist die Beste

Schopfheim-Fahrnau (gd). An der Herbstschau des Kaninchenzuchtvereins C 49 Fahrnau am Silberbrünneli stellten sieben Züchter am Wochenende 60 Tiere in acht verschiedenen Rassen und Farbenschlägen aus.

Hanspeter Löffler als Preisrichter war von den Zuchtergebnissen sehr beeindruckt und lobte Kornelia Jäckh mit absolut überragenden Bewertungen für die hohe Qualität ihrer Kaninchen der Rasse Klein-Silber hell. Sie wurde erste Vereinsmeisterin. Als zweite Vereinsmeisterin folgte ihr Julie Binoth mit der Rasse „Blaue Wiener“ vor ihrem Vater Christian Binoth, der dritter Vereinsmeister mit seinen deutschen Klein-Widdern wurde. Die beste Häsin stammt ebenfalls von Kornelia Jäckh, während Julie Binoth den besten Rammer stellte.

Vorsitzender Christian Binoth hofft, dass sich wieder mehr Jungzüchter beim C 49 engagieren, denn augenblicklich zählt der Verein nur eine Jungzüchterin.