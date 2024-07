Ein 20-jähriger Honda-Fahrer ist am Dienstag gegen 18.50 Uhr auf der K 6352 bei Gersbach gestürzt. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er zwischen Lochmühle und Neusäge die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Schutzplanke auf der rechten Seite, berichtet die Polizei. Der 20-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 1500 Euro, an der Leitplanke von rund 1000 Euro.