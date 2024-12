Eine Motorradfahrerin wurde am Montag, gegen 7.45 Uhr von einem 68-jährigen Autofahrer an der Kreuzung Schlattholz-/Roggenbachstraße angefahren. Sie stürzte und wurde leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Der Mann war auf der Schlattholzstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus fahren. Dabei übersah er die auf der Roggenbachstraße fahrende 20-jährige Kradfahrerin. Am Nissan entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, am Motorrad von rund 1000 Euro. Die 20-jährige Kradfahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.