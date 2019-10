Schopfheim Kraftvoller Rock als Sahnehäubchen

Die Organisatoren dieses Abends, die Band „Vorhangschdängli“, brachten den Saal zum Toben, denn wie sie Stücke wie „Im Wagen vor mir“ von Henry Valentino zu „Uschi“ umbenennt und interpretiert, ist fast schon einzigartig. Spätestens bei „Major Tom“ und „Moonlight Shadow“ schwang auch der letzte im Publikum die Hüften. Der treibende und kraftvolle Sound der Wehrer Band gesellte sich zu einer mitreißenden Bühnenshow und forderte einige Zugaben.

Eine besondere Perle des Rocks, die Formation „Arilyn“ aus der Pfalz, setzte dem Abend die Sahnehaube auf und zeigte sich in bester Spiellaune. Jürgen Kaletta an der Gitarre, Jürgen Moßgarder am Keyboard, Christian Külbs am Bass und Gesang sowie Christoph Doll am Schlagzeug sind „Arilyn“. Bereits zum zweiten Mal trat die Band im Rahmen von „Raitbach rockt“ auf und schaffte es, selbst die Generation 50 plus auf die Tanzfläche zu ziehen.

Ausschließlich Eigenkompositionen fanden sich in der Setlist der Band, die es verstand, ihre Erfahrung und Energie voll einzusetzen. Charismatisch strahlte der Frontmann und Sänger Christian Külbs von der Bühne und präsentierte ein kraftvolles Repertoire reinster Rock-Klänge. Mit „The Temple“ setzten sie den Höhepunkt für diesen Abend und damit auch das Ende einer gelungenen Rocknacht.

Fazit des Abends: Eine hervorragende Stimmung unter dem Publikum, eine gelungene Bewirtung durch den Gesangverein Raitbach, drei Bands in Top-Form und eine fast schon familiäre Atmosphäre in und um die Halle Raitbach zeichneten die Rocknacht aus und hinterließen zufriedene Fans. Alles in allem ein außergewöhnliches Sound-Erlebnis unter Gleichgesinnten auf und vor der Bühne.