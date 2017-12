Schopfheim Krippen, Kränze und Karussell

Schopfheim (os). Seit einigen Jahren organisiert der Förderverein Döbele-Museum mit seiner Vorsitzenden Monika Döbele-Brandenstein den Weihnachtsmarkt in der Markgrafenstadt. Auch bei der 34. Auflage können sich die Besucher nach Angaben der Organisatoren wieder auf ein buntes und auch besinnliches Ereignis freuen.

„Die Beteiligung kann sich sehen lassen“, freut sich Monika Döbele-Brandenstein. 60 Mitwirkende sind am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Dezember, in der historischen Altstadt rund um die Alte Kirche mit von der Partie. Marktzeiten sind Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

An den weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Ständen und Hütten, die sich auch in der Entegast- und Wallstraße sowie hinter dem Rathaus gruppieren, finden die Besucher an beiden Tagen ein breites Angebot mit allem, was zu einem Weihnachtsmarkt gehört – Kunsthandwerk, Kränze, Gestecke, Weihnachtsschmuck, Krippenfiguren, Kinderspielzeug, Holzwaren, Textilien dekorative Lichter sowie Produkte von regionalen Bauernhöfen, diverse Leckereien und viel Schmackhaftes zum Verzehr direkt vor Ort. Neu im Angebot sind Wildfleisch-Produkte sowie syrische und afghanische Spezialitäten vom Team des AK Integration und „Schopfheim hilft“.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. In der Alten Kirche ist ein Glasbläser anzutreffen. Die kleinen Marktbesucher können Karussell fahren oder auf der Kindereisenbahn eine Runde drehen.

Für adventliche Musik ist außerdem gesorgt. Am Samstag spielt ein Panflötist um 15 Uhr vor dem „Michel“ und zieht später musizierend übers Marktareal. Weihnachtliche Klänge steuern sonntags ab 14 Uhr in der Alten Kirche die Friedrich-Ebert-Schule und der Gesangverein Eichen bei.