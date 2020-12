Schopfheim Krippen mit viel Liebe zum Detail

Es gibt viele Arten von Weihnachtskrippen, der Familienvater hat sich vor gut vier Jahren für die „Alpenland-Weihnachtskrippe“ entschieden.

„Wir sind oft in Tirol im Urlaub. Mich faszinieren die Berge und die Tiroler Handwerksbaukunst. Da dachte ich mir, so ein typisches Haus baue ich als Weihnachtskrippe“, erzählt Peter Bühler begeistert.

Er ist ein Liebhaber der heimeligen, romantischen Bauart, das ist auch zu erkennen, wenn man sein Grundstück samt Haus mitten in der Stadt betritt. Der Maschinenbautechniker, der seit zwei Jahren den Ruhestand genießt, spannt neben seinem Hobby Musizieren bei der Stadtmusik am liebsten in der kleinen Werkstatt aus.

Sein Atelier erinnert ein wenig an eine Schreinerei und eine Pflanzenwerkstatt. Peter Bühler hat alles mit wenigen Handgriffen parat, die wichtigsten Werkzeuge sind Stechbeitel und verschiedenen Messer und Sägen. Holz in verschiedenen Variationen stellt die grundlegende Zutat dar. „Meine Weihnachts- und Laternenkrippen bestehen zu 95 Prozent aus Gehölz“, so Bühler.

Für ihn und seine Ehefrau Angelika ist es obligatorisch, dass sie beim Spazierengehen immer die Augen nach natürlichen Materialien offen halten. Neben Gehölz sind auch Wurzeln, Heu und Moos wichtige Ausgangsmaterialien. Die getrockneten Naturmaterialien arbeitet er dann in die Krippenlandschaft ein, zum Beispiel als Gebüsch, Wiese, Ranken oder Lagerfeuer.

Das Krippenhaus selber ist ein Kunstwerk, bei dem unverkennbar eine große Portion Liebe im Detail steckt. Die Holzteile verzapft, verklebt und vernagelt der Hobby-Krippenbauer.

Winzige Schindeln sind exakt geschnitten und Stück für Stück zu einem Dach geklebt. Neben Holz kommen noch Alubeschläge mit ins Spiel, und zwar bei den Fensterläden und Türen. Peter Bühler arbeitet frei, ohne Vorlage. Seine Weihnachtskrippen entstehen im Kopf.

Dass zu einer Weihnachtskrippe auch Figuren gehören, ist selbstverständlich. Auch hier legt der 64-Jährige wert auf Qualität. Jesuskind, Maria und Josef, die heiligen drei Könige, Hirten und Lämmer sind zum Teil Handarbeit Made in Südtirol.

Accessoires wie Mühlrad, Tische, Sitzbank, Beleuchtung und vieles mehr bezieht Peter Bühler vor Ort und fertigt diese teilweise auch selbst.

Seine Weihnachtskrippen sind ohne Kitsch und bunte Farben, er ist grundsätzlich fasziniert von natürlichen Materialien und Farbtönen. Die Endprodukte bieten einen fesselnden Anblick. Bei jedem Hinschauen ist immer wieder etwas Neues zu entdecken.

Zwölf Weihnachtskrippen sowie ein paar Weihnachtslaternen stehen im Hause Bühler.

Coronakonform können die Kunstwerke nach Terminabsprache besichtigt werden (Tel. 07622 / 7166).