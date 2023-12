Schopfheim: Krippenspiel mit modernen Weihnachtsliedern

Um beim Krippenspiel mitzumachen, musste man laut Kirchengemeinde keine komplizierte Rolle lernen: „Jeder soll mitmachen können, der das gerne möchte“, erklärte Diakonin Lena Zacheus, die gemeinsam mit Julia Ewerth in fünf Proben das Stück mit den Kindern einstudiert hatte. „Wir finden oder erfinden für jeden die richtige Rolle, ob mit viel, wenig oder gar keinem Text“ ergänzte sie. Darum gehe es schließlich auch in der Weihnachtsgeschichte selbst, jeder dürfe so zur Krippe kommen, wie er oder sie sei. Elementarer Bestandteil des Stücks waren die modernen Weihnachtslieder, die Kinderchorleiterin Monika Reichert und Tine Grund, die Leiterin der Singzwerge, einstudiert hatten. „Du hast die Welt mit Liebe geflutet, hast uns den Himmel ins Herz eingewebt“, sangen die Kinderchorkinder und schenkten den Gottesdienstbesuchern einen weihnachtlich berührenden Moment, so die Kirchengemeinde

Dies Kinderchorarbeit jeden Dienstag machte sich in den geschulten Stimmen unter anderem durch die Solisten Gregor, Henry und Junia Paul bemerkbar. In der Weihnachtsansprache griff Diakonin Lena Zacheus die Jahreslosung für das Jahr 2024 auf. „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ aus dem 1. Korintherbrief. Gerade an Weihnachten gelte die Aufforderung, Liebe zu verschenken. Nicht nur an die Liebsten, den Familienkreis, sondern gerade an diejenigen die mittellos und großen Mächten ausgeliefert sind. Das mache die Freude an Weihnachten aus, das Erleben von Liebe und die Hoffnung auf eine liebevollere Welt, heißt es in der Mitteilung.