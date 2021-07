Schopfheim Krönendes Finale mit Choralphantasie

Seit 2019 studiert er im Master Kirchenmusik bei Matthias Maierhofer und Vincent Dubois an der Hochschule für Musik Freiburg. Kürzlich erst, im Juli 2021, gewann er beim Internationalen Orgelwettbewerb „Faszination Orgel“ in der Christuskirche in Mannheim den Karg-Elert-Preis.

Seine Tätigkeit als Konzertorganist führte ihn bereits in zahlreiche Kirchen und Konzertsälein Deutschland und im Ausland.

So konzertierte Julian Beutmiller unter anderem im hohen Dom zu Regensburg, im Herkulessaal München und in Duke’s Hall in London.

„Halleluja, Gott zu loben“

In Schopfheim spielt er ein hochvirtuoses Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Marcel Dupré und als krönendes Finale die große Choralphantasie „Halleluja, Gott zu loben“ von Max Reger.