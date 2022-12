Schopfheim KSS-Absolventen mit Auszeichnung gewürdigt

Schopfheim. Obwohl an der Winterprüfung immer deutlich weniger Prüflinge teilnehmen als an der Sommerprüfung, konnte Jürgen Herrmann, Leiter der Kaufmännischen Schule Schopfheim (KSS), etliche Lobe und Preise verteilen. In seiner Ansprache zeigte er sich erfreut über die guten Abschlüsse, zumal die Teilnahme an der Winterprüfung meistens aus einer Verkürzung der Ausbildungszeit herrührt und sich die Prüflinge deshalb einen Teil des Stoffes selbstständig in ihrer Freizeit erarbeiten müssen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Bei aller Freude über den Abschluss sollten sich jedoch alle vor Augen halten, dass das Lernen nie aufhöre und man immer am Ball bleiben müsse, mahnte Hermann.