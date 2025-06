Schopfheim-Kürnberg: Grillplatz kostet künftig Geld

Auf der Kürnberg-Internetseite findet man das Feld „Lebenswertes Kürnberg“ und den dortigen Unterpunkt „Grill- und Bolzplatz“. Dort kann man auf die „Grillplatzbelegung“ klicken und sehen, wann der dieser belegt ist. Wer den Platz mieten will, wendet sich an Ulrich. Die Rechnung kommt dann von der Stadt Schopfheim. Der Ortschaftsrat hat auch entschieden, an der Straße zum Grill- und Bolzplatz ein Durchfahrt-Verboten-Schild für Autos und Motorräder aufstellen zu lassen. Darunter angebracht ist das rechteckige Schild „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“. Auch wird darauf hingewiesen, dass bei Missachtung ein Ordnungsgeld von 55 Euro fällig wird. Die Benutzungsordnung wird am Grillplatz ebenfalls zu lesen sein.

Gerold Schmidt erinnerte daran, dass man bisher pragmatisch damit umgegangen sei, dass Autos am Grillplatz parkten. Ulrich hielt dem entgegen, dass diese Autos aber stets auf landwirtschaftlichen Flächen stünden und diese schädigten .