Schopfheim Kulturbrücke zwischen den Städten

Damit will man, so Bürgermeister Harscher, dem Trend nachgehen. Es sollen nicht mehr nur hochpreisige Theaterstücke, sondern für jeden etwas angeboten werden, um mehr Publikum zu generieren.

Neue Spielzeit beginnt mit Doppel-Jazzkonzert

Ziel sei auch, die Messlatte bei den Publikumszahlen höher zu setzen. 250 bis 300 Zuschauer durchschnittlich werden angepeilt. Diese Anzahl „sollte in der Stadthalle sein, nicht 150“, so wünscht es sich Harscher. Daher will man auch „Comedy abgreifen“. Die neue Spielzeit beginnt am 30. September mit „Big Band Jazz and more“, einem Doppel-Jazzkonzert mit zwei Profibands und einer Big Band der Musikschule Mittleres Wiesental.

Am 7. November zeigen die Deutschen Kammerschauspiele aus Endingen mit „Sophie und Ich“ ein berührendes Theaterstück über eine fiktive Begegnung der Widerstandskämpferin Sophie Scholl mit der ehemaligen Sekretärin von Adolf Hitler. Was wäre passiert, hätten sie sich kennengelernt oder wären befreundet gewesen?

Die Theatergastspiele Fürth, in der letzten Saison noch mit drei teuren Produktionen vertreten, gastieren dieses Mal nur mit einer Komödie: „Lily und Lily“ am 22. Januar, ein leichtes und lustiges Neujahrsstück mit einem größeren Theaterensemble um Rebecca Lara Müller, der letztjährigen „Geierwally“. Dazu bietet die Kulturbrücke den Zuschauern ein Glas Sekt an.

Irische Tanzshow zum St. Patrick’s Day

„Irish Heartbeat“ bringt am 13. März Folkmusic zum St. Patrick’s Day. Weil Revuen mit Tanz und Musik wie die „Buena Vista-Show“ gut laufen, hat sich Schmidtner für diese irische Tanzshow entschieden.

Bei der „Lachnacht“ am 17. April, einem Kabarett- und Comedy-Abend mit fünf Auftritten, darf in Schopfheim gelacht werden. Auch das ist mal etwas ganz Neues, war noch nie in der Stadthalle zu sehen und soll auch junge Leute ansprechen.

Ähnlich der Poetry Slam, mit dem die Kleinkunstreihe am 28. Oktober wegen der passenden Atmosphäre im Museumskeller beginnt. Die Kleinkunstsparte ist ansonsten musiklastig mit Weltmusik, Nordish Folk und einem Weihnachtskonzert im bewährten Spielort St. Agathe.