Schopfheim: Kundgebung – Lieber bunt statt braun

Politik in Schopfheim Omas gegen Rechts zeigen sich rege

Die Omas gegen Rechts sind eine recht junge Gruppierung mit einigem Zulauf. Neben der Ortsgruppe Wiesental in Schopfheim gibt es inzwischen auch eine in Schönau und eine in Grenzach-Wyhlen. In Schopfheim sind sie etwa 50 bis 60 Frauen dabei.