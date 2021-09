Schopfheim Kunst – verwurstet

Wundsam drapiert bei der Dame von Holbein eine Scheibe Salami über den Ausschnitt, bei Dürers Landschaft rollt sich eine Leberwurst durch das Bild. Pause für die Ästhetik der großen Meister, sie dienen als Eyecatcher: Das Bild kenn ich doch. Wundsam will irritieren, provozieren. Will er mit dem Schönen den Blick auf das Hässliche lenken? Soll die ganze Fleischesserei, mit der wir Tiere quälen und die Umwelt schinden, angeprangert werden? Genau das will der Künstler nicht. „Indem Collagen diverse Aussagen in Form, Farbe, Stil oder Inhalt miteinander vereinen, sind sie eine gute Möglichkeit, gewohnte Sichtweisen zu überwinden und auch an scheinbar bekannte Motive und ihre Aussagen erneut heranzuführen” – sagt Martin Wundsam dazu. Martin Wundsam: „Pfundfrisch – am Stück & geschnitten”: 3. Oktober bis 14. November, Mi 14 – 17 Uhr, Sa 10 – 17 Uhr, So 11 – 17 Uhr; Vernissage ist am 3. Oktober, 11 Uhr.