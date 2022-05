Schopfheim Lachsalven, Amigos und Rebellen

Die Veranstaltungsreihe beginnt mit „Dui do on de sell“ am 23. Juni. Die beiden Kabarettistinnen Petra Binder und Doris Reichenauer geben unter dem Motto „Nur wer täglich herzlich lacht, hat im Leben alles richtig gemacht!“ Geschichten mitten aus dem Leben zum Besten.

Am 25. Juni folgt das Stuttgarter Comedy-Trio „Eure Mütter“ mit „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ In ihrer neuen Show erwartet die Besucher ein Programm voller Songs und Sketchen, die von den Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann präsentiert werden.