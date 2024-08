Schopfheim-Langenau: Abenteuertage mit Spaß und Lerneffekt

Einige Kinder sind für beide Programmwochen angemeldet und können sich nun auch dem Thema „Abenteuertage“ widmen. Der Montag etwa stand im Zeichen des Kennenlernens mit vielen Gruppenspielen. Ein Höhepunkt der Woche war dann ein Theaterstück, das die Kinder zweimal geprobt und am Dienstag aufgeführt haben. Am Mittwoch konnten sich die Kleinen unter anderem im Bogenschießen probieren – und weil das bei den Kindern so gut ankam, steht es beim Besuch unserer Zeitung am Donnerstagvormittag ein zweites Mal auf dem Tagesprogramm. Rubner zeigt den Kleinen, wie sie ihren Bogen spannen und konzentriert zielen können, damit die relativ weit entfernte Scheibe getroffen wird. Auch wenn nicht jeder Schuss sitzt, berichtet ein neunjähriger Junge begeistert, dass ihm bisher alles gut gefallen hat – das Bogenschießen aber am meisten Spaß macht. Dies bestätigt auch das elfjährige Mädchen neben ihm. Besonders viel Spaß habe aber auch die Schnitzeljagd am Tag zuvor gemacht.