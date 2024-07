Schopfheim-Langenau: Erstes Dorfparlament steht

Neues Gremium

Wiedergewählt wurden bei den Kommunalwahlen am 9. Juni Rathauschef Walter Würger (565 Stimmen), Jörg Schön (468), Dinah Frey (457), Dirk Oßwald (416), Karl-Heinz Markstahler (403) und Hans-Jörg Sprich (331). Neu im Rat sind der 18-jährige Cedric Sprich (337 Stimmen) und Petra Hintner (315 Stimmen). Letztere war bei der Sitzung verhindert. Die Überprüfung der Wahl durch die Kommunalaufsicht beim Landratsamt hatte keine Beanstandungen ergeben.

Im ersten Teil der Doppelsitzung wurde die ausscheidende Ortschaftsrätin Angela May verabschiedet. Würger blickte zurück: „Angela May ließ sich vor fünf Jahren für den Ortschaftsrat aufstellen und wurde gleich gewählt.“ Auch wurde sie zur zweiten Stellvertreterin bestimmt. In dieser Funktion vertrat sie den Ortschaftsvorsteher häufig bei Jubilaren, Generalversammlungen, Sportveranstaltungen oder Ehrungen. Würger lobte die ausscheidende Rätin: „Ihr lag vor allem das Soziale am Herzen und sie ist unser Verbindungsglied zum Langenauer Sonntagstreff.“ Von Dirk Harscher erhielt Angela May für ihr Wirken den „Silbernen Dukaten“der Stadt Schopfheim. Der weitere nicht mehr zur Wahl angetretene Ortschaftsrat Frank Schirmeier war entschuldigt und wird in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats verabschiedet. Er wird für sein Wirken in drei Amtszeiten den „Kleinen Golddukaten“ der Stadt erhalten.