Beim Ausladen ihrer Einkäufe wurde einer 31-jährigen Frau am Samstag vor ihrem Zuhause in Langenau die Geldbörse entwendet, die im offenstehenden Kofferraum in einer Einkaufstasche lag. Im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr brachte die Frau ihre Einkäufe in die Wohnung. Ihr Auto stand dabei in der Langenauer Talstraße unweit der Einmündung zur Landstraße. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.