Herren

Bei den Herren wurde dieses Jahr ein neuer Vereinsmeister ermittelt. Im Finale standen Sasa Trcovic und Dennis Schnell. In einem hochklassigen und engen Match setzte sich letztendlich Sasa Trcovic durch und gewann zum ersten mal den Meistertitel. Im Herren-Doppel konnten Florian Strütt und Sasa Trcovic zum siebten Mal in Folge den Wanderpokal hochheben. Obendrauf gab es noch einen Eintrag in die Vereinshistorie: Zum erstem mal in der Geschichte des Vereins wurde ein erster Vorsitzender Vereinsmeister – sogar gleich in zwei Konkurrenzen.