Schopfheim-Langenau: Unfall mit drei Promille

Eine 38-Jährige ist gegen 17 auf auf der Landesstraße 139 von Langenau aus in Richtung Gündenhausen unterwegs gewesen, als es zunächst zu einem vergleichsweise glimpflichen „Spiegelstreifer“ mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-Jährigen kam. Etwa 60 Meter weiter geriet die Frau laut Polizeibericht auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 54-jähriger Fahrer wurde dabei schwer verletzt; der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest zeigte bei der 38-Jährigen mehr als drei Promille an. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.