In der Bürgerfragestunde kritisierte Wolf-Dieter Hänßler, Besitzer des Fabrikareals an der Langenauer Fabrikstraße (und damit unmittelbarer Anlieger der Kleinen Wiese) zum wiederholten Male die Untätigkeit der Stadt in Sachen Hochwasserschutz. Er fragte: „Was hat sich genau seit einem Jahr getan?“ – und gab selbst die Antwort: „Nichts ist passiert, und Informationen gab es auch nicht.“