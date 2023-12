Schopfheim: Langenau weiter in der Warteschleife

Ein Zwischenschritt seien nun zeitnah Gespräche, mit dem Ziel, zumindest in der Inselstraße punktuell für Verbesserungen zu sorgen. Die Planungen sollen insgesamt im Sommer fertiggestellt sein. Gerne hätte er gesehen, dass die Hochwasserschutz-Maßnahmen nach Bauende in Enkenstein direkt in Langenau weitergeführt werden, beteuerte Harscher. Hauptproblem sei, dass sich in der Fabrikstraße als Nadelöhr das Fabrikgebäude befindet, das wie ein Trichter wirke. Es bedürfe „größerer sauberer Planungen, wie wir da vorbeikommen“.