Schopfheim-Langenau: Wünsche der Bürger – von Carsharing bis Café

Haushaltswünsche für 2026 und 2027

Die Stadtverwaltung hatte mitgeteilt, dass künftig möglicherweise ein Doppelhaushalt eingeführt wird, daher müsste nur jedes zweite Jahr eine Planung vorgelegt werden. Die Haushaltswünsche müssen durch die Ortsverwaltungen bis 24. Juni eingereicht werden. Dinah Frey regte an, wie im vergangenen Jahr die Sanierung der Talstraße und Hochwasserschutzmaßnahmen vorzuschlagen. Karlheinz Markstahler entgegnete, dass die Sanierung der Talstraße bereits vereinbart war und somit nicht neu aufzunehmen sei. Frey sah die Gefahr, dass die Sanierung dennoch weiterhin verschoben wird. Markstahler erinnerte an eine „PopUp“-Infoveranstaltung vom Juni 2022, in welcher Bürger ihre damaligen Wünsche äußerten. Darunter befanden sich verschiedene Themenfelder. Wünsche wurden geäußert nach einer Bäckerei oder einem Café, mehr Mischgebiete, ein Fuß- und Radweg nach Enkenstein oder die Möglichkeit des Car-Sharings samt Stromtankstelle.

Die Räte einigten sich über eine Abstimmung im Umlaufverfahren, zumal der Rat nicht vollständig versammelt war. Ortschaftsrätin Petra Hintner regte eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Hallenbodens der Löwenzahnhalle an und sagte: „Man pappt da richtig am Boden fest“ – eine herkömmliche Reinigung würde keine Besserung erzielen. Inwieweit eine grundsätzliche Erneuerung notwendig sei, war ihr jedoch nicht bekannt. Möglicherweise könne ein neuer Hallenboden auch aus eigenen Ortschaftsmitteln bestritten werden.