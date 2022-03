Schopfheim Laufen für ein afrikanisches Dorf

Angeführt von Nicole Grether und Kai Horschig als Tempomacher, geht es auch beim achten Wiesentäler Wasserlauf in gemütlichem Tempo von 6:30-Minuten pro Kilometer wieseabwärts. An der Strecke gibt es sieben Stationen, an denen sich die Läufer stärken können.

Angesichts der Resonanz im Vorfeld sei davon auszugehen, dass wieder sehr viele Läufer aller Alters- und Leistungskategorien auf die Strecke gehen, so Jürgen Ekert. Sehr gut sei auch die Unterstützung durch Sponsoren und Spender, die zwar nicht mitlaufen, aber Gelder in den Spendentopf beisteuern. Unterstützung kommt auch von Feuerwehren und dem DRK an der Strecke.

Der achte Wiesentäler Wasserlauf beginnt um 8 Uhr am Feldberg; gegen 15.45 Uhr will die flotte Truppe in Kleinhüningen am Basler Rheinufer angekommen sein.

Richard Renz fiebert dem Startschuss als Vorsitzender des Dikomevereins besonders entgegen. Dieser hat aus den sieben bisherigen Wasserläufen bereits rund 130 000 Euro an Spendengeldern erhalten und will mit dem Erlös aus der diesjährigen Veranstaltung die Wasserversorgung im 800-Seelen-Ort Lokando realisieren. Das Dorf in Kamerun, zwischen Dikome und Bakumba gelegen, hat bisher keine eigene Trinkwasserversorgung. Die Bewohner laufen rund zwei Kilometer zu einer Quelle oder schöpfen verschmutztes Wasser aus dem Dorfbach.

Der Dikomevereins plant nach seinen Worten, die umliegenden Quellen zu fassen und in einen zwei Kilometer entfernten Hochbehälter zu leiten. Von dort soll das Wasser mittels Ringleitung nach Lokando fließen und im Dorf an mehreren Zapfstellen zur Verfügung stehen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich nach Angaben von Renz auf 20 000 Euro – ein Betrag, der bei den bisherigen Wasserläufen als Spendensumme noch stets heraussprang.

Anmeldung zum Wiesentäler Wasserlauf auf den Plattformen von Facebook und Instagram, auf Strava und unter www.teamworx4.de. ist möglich ab Dienstag, 22. März (Weltwassertag).