Diskussion weitet sich aus

Buchstäblich erweitert wurde diese Diskussion in jüngerer Zeit um die Straße „An der Wiese“ – der Verlängerung des Wiesenwegs in Richtung Gewerbegebiet/Gündenhausen also, die im Zuge des Neubaugebiets „An der Schleife“ ausgebaut wurde. Hier gilt bislang ebenfalls Tempo 50. Anwohner und Gemeinderäte indes dringen mit Verweis auf Lärm und Sicherheit auch hier auf Tempo 30. Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass sich die Situation dort – von der Stadt auch genau so gewollt – verschärft hat: Autos raus aus der Innenstadt, lautet die offizielle Devise, die sich auf den Straßen in Form prominent platzierter Hindernissen wie Pflanzkübeln und Stadtwälder niederschlägt. Raus aus der Innenstadt– und rauf auf die Umfahrung(en) .

Antrag abgewiesen

CDU und Grüne hatten das Anliegen zuletzt in einem gemeinsamen Antrag auf Einführung von Tempo 30 im Bereich . „An der Wiese“ aufgegriffen. Das Ratsgremium musste sich in der vorigen Sitzung von der Verwaltungsbank aus allerdings sagen lassen, dass der Gemeinderat in Sachen Straßenverkehrsrecht nichts zu entscheiden und gegenüber der unteren Verkehrsbehörde unter Cornelia Claßen keine Weisungsbefugnis habe. Den betroffenen Anwohnern immerhin stehe der Weg durch die Verwaltungsinstanzen offen. Inhalt und Tonfall der Zurechtweisung sorgten bei den Gemeinderäten für einige Empörung .