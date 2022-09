Schopfheim Leben ins neue Sportheim bringen

Diese ist nun noch einmal erweitert worden – durch eine riesige Außenterrasse auf dem Fundament des benachbarten alten Sportheims. Lange war nicht klar, was mit den Grundmauern des altehrwürdigen Baus nach dessen Abriss im August 2021 passieren soll.

Im April war dann beschlossen worden, dass die Mauern stabilisiert, aufgefüllt und mit Verbundsteinen ausgestattet werden sollen. Das Werk ist nun fertig, nun wird noch ein Bewirtungshüttchen aufgestellt, um die Besucher bei den Heimspielen nicht nur im Sportheim, sondern auch draußen bewirten zu können. Abgerundet wird dieses Konzept durch einige Neuerungen im Umfeld: So gibt es ein neu aufgelegtes Stadionheft und ein erweitertes Speisenangebot im Sportheim.

Apropos Heimspiele: Die sportliche Leitung des Vereins hat vor Saisonbeginn beim Südbadischen Fußballverband eine wichtige Änderung erwirkt. Die Heimspiele von erster und zweiter Aktivmannschaft finden ab sofort – wann immer der Spielplan es ermöglicht – am selben Tag statt. Bisher war der Samstag der ersten Mannschaft von Jörg Nägelin und Uwe Krähling in der Kreisliga A West vorbehalten.

Heimspiele: Erste und zweite Mannschaft spielen künftig am selben Tag

Die zweite Mannschaft (Kreisliga C III) musste am Sonntagvormittag ran. Das hatte zur Folge, dass sich sonntags oft nur spärlich Besucher ins Oberfeld verirrten. Nun wird das geändert: Die „Erste“ spielt am Samstag zur „Prime-Time“ um 16 Uhr auf dem Oberfeld-Rasenplatz, die Reserve – inzwischen trainiert von Marco Randazzo – bestreitet das Abendspiel um 18 Uhr, im Herbst dann meistens unter Flutlicht auf dem Kunstrasen.

Einweihungsfeier und „Tag der offenen Tür“ am 24. September

Der SV Schopfheim erhofft sich dadurch merklich mehr Zuschauer und mehr Stimmung rund um die Plätze, das Sportheim bleibt zur Bewirtung logischerweise geöffnet. Den ersten dieser Heimspieltage können die Fans am 24. September erleben, wenn die „Erste“ zum Wiesental-Derby den FC Steinen-Höllstein empfängt und die „Zweite“ anschließend gegen den SV Todtnau II antritt.

An diesem Tag wird auch bei einem „Tag der offenen Tür“ die offizielle Einweihung des Sportheims nachgeholt. Die Heimspieltage werden gelegentlich ergänzt durch Spiele der Jugend, die seit Beginn dieser Saison ab der C-Jugend gemeinsam mit dem FV Fahrnau als SG Fahrnau beziehungsweise SG Schopfheim antritt.

„Wir sind uns sicher, dass wir mit dem neuen Heimspielkonzept das erreichen, was von Anfang an das Ziel war: Leben ins neue Sportheim zu bringen“, zitiert der SV Schopfheim den Fußball-Abteilungsleiter Andreas Gsell.

Am Samstag, 3. September, spielt die „Erste“ um 16 Uhr gegen den TuS Stetten. Am Samstag, 24. September, lädt der SV Schopfheim zum „Tag der offenen Tür“ auf das Sportgelände im Oberfeld ein. Jugendmannschaften der SG Schopfheim-Fahrnau (B-Jugend und C-Jugend) und die D-Jugend des SVS bestreiten an dem Tag ab 11.45 Uhr Heimspiele, und um 17.15 Uhr empfängt die erste Herrenmannschaft des SV Schopfheim den FC Steinen-Höllstein zum Heimspiel in der Kreisliga A. Die „Zweite“ spielt um 19.15 Uhr gegen den SV Todtnau II.